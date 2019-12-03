У Німеччині затримали ексдепутата Верховної Ради

У Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який утік з України в 2016 році та перебував у розшуку.
Про це на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 3 грудня, повідомила журналістка програми "Схеми" Наталка Седлецька. Вона посилається на два джерела в правоохоронних органах.
Уточнюється, що затримання відбулося за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Олександр Онищенко
Українська правда
Німецький суд повинен вирішити, чи екстрадувати Онищенка в Україну, про що в запиті просили українські правоохоронці.
Також суд повинен визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Онищенко втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність.
У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті та видачі народного депутата.
25 липня 2019-го в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють у схемах із розкрадання природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.
У кінці літа з'ясувалося, що НАБУ та САП завершили розслідування "газової схеми" й анонсували передачу справи в суд.
На початку листопада САП домоглася арешту півмільйона євро на банківському рахунку Онищенка.
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