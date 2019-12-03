У Німеччині затримали ексдепутата Верховної Ради

У Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який утік з України в 2016 році та перебував у розшуку.

Про це на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 3 грудня, повідомила журналістка програми "Схеми" Наталка Седлецька. Вона посилається на два джерела в правоохоронних органах.

Уточнюється, що затримання відбулося за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Олександр Онищенко Українська правда

Німецький суд повинен вирішити, чи екстрадувати Онищенка в Україну, про що в запиті просили українські правоохоронці.

Також суд повинен визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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