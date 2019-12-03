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3 грудня • оновлено в 20:31
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/ Розслідування

У Німеччині затримали ексдепутата Верховної Ради

27.8т
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У Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який утік з України в 2016 році та перебував у розшуку.

Про це на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 3 грудня, повідомила журналістка програми "Схеми" Наталка Седлецька. Вона посилається на два джерела в правоохоронних органах.

Уточнюється, що затримання відбулося за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

Українська правда

Німецький суд повинен вирішити, чи екстрадувати Онищенка в Україну, про що в запиті просили українські правоохоронці.

Також суд повинен визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Німеччина
Теги
затримання депутат політика
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
-,,В Сети "гуляет" история о молодом украинце Алексее Яремчуке, переехавшем в Германию. Он рассказывает, что столкнулся с самой настоящей травлей со стороны своих новых коллег после ярких рассказов про Майдан и про то, как он воевал в Донбассе. Доходило не только до брани в адрес Яремчука, но даже до того, что немцы обвиняли украинца в нацизме. После того как ему сломали нос и уволили, Яремчук снова задумался об эмиграции, пишет riafan.ru. Жизнь превратилась в ад, признался украинец.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Теперь ему не страшно.
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Руки прочь от украинских граждан, немчюра поганая!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
a alexeyon, повторюсь, Евгений В. Шапиро, Приднестровье, к России никакого отношения не имею.
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a alexeyon
a alexeyon
Шапиро Жeнька, а причем другие ? это у тебя если ворье ворует, то никого не садят.. так, для стада ватного 1 в год прессуют для картинки..воришка ты чужих ников..
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