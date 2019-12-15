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15 грудня • оновлено в 14:25
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Утікача Онищенка заарештували в Німеччині

3.1т
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У Німеччині екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка взяли під варту терміном на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє Telegram-канал "Апостроф".

Александр Онищенко

Александр Онищенко

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Павло Заяц
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Німеччина
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