Утікача Онищенка заарештували в Німеччині

У Німеччині екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка взяли під варту терміном на два місяці без права внесення застави.
Про це повідомляє Telegram-канал "Апостроф".
Александр Онищенко
delo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який втік з України в 2016 році та перебував у розшуку.
Онищенко втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність.
У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті та видачі народного депутата.
25 липня 2019-го в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють у схемах із розкрадання природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.
У кінці літа з'ясувалося, що НАБУ та САП завершили розслідування "газової схеми" й анонсували передачу справи в суд.
На початку листопада САП домоглася арешту півмільйона євро на банківському рахунку Онищенка.
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