Утікача Онищенка заарештували в Німеччині

У Німеччині екс-депутата Верховної Ради Олександра Онищенка взяли під варту терміном на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє Telegram-канал "Апостроф".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Німеччині в місті Аахен 29 листопада правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, який втік з України в 2016 році та перебував у розшуку.

Онищенко втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність.

У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті та видачі народного депутата.

25 липня 2019-го в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють у схемах із розкрадання природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.

У кінці літа з'ясувалося, що НАБУ та САП завершили розслідування "газової схеми" й анонсували передачу справи в суд.