У Німеччині ухвалили вирок "розчарованому" терористові "ДНР"

Громадянин ФРН Алекс Д., який раніше постав перед судом Дортмунда в Німеччині за звинуваченням у співпраці з терористами "ДНР", визнаний винним в участі в конфлікті на сході України. Він засуджений до двох років умовно.

Як повідомляє Deutsche welle, він допомагав бойовикам близько двох років, потім у 2016 році повернувся до Німеччини. У четвер, 10 липня 2019 року його визнали винним у підготовці "тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці".

Повідомляється, що до справи були долучені фотографії, на яких чоловік позує на танку, з автоматом Калашникова, а також поряд з іншими бойовиками у військовій формі. При цьому закони Німеччини забороняють брати участь у військових конфліктах в іноземних державах.

Суд над терористом "ДНР" у Дортмунді www.dw.com

У прокуратурі Дортмунда переконані, що чоловік брав безпосередню участь в бойових діях. Від в'язниці його врятувало те, що німецькі слідчі не змогли знайти достатніх доказів, щоб довести звинувачення в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

племінник топ-пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова Сергій, який воював у рядах бойовиків "ДНР", став фігурантом кримінальної справи в Німеччині через інтерв'ю свого дядька. У Вищому земельному суді Мюнхена 27 лютого почався судовий процес за звинуваченням Сергія Кисельова в підготовці війни з Україною.

28 лютого він був засуджений до двох років і трьох місяців ув'язнення за підготовку до участі в бойових діях на сході України.

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