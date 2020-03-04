У Німеччині помітили фаната "ДНР" із США: фото сепаратиста

В аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) помітили громадянина США, на валізі якого була прикріплена символіка терористичної "ДНР" і "Новоросії".

Відповідні фото опублікував на своєму Telegram-каналі Nachtigal український журналіст-міжнародник Ігор Соловей.

"Ось такого любителя російських колаборантів зустріли українські патріоти в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Американець Рональд Годір (Ronald Goudier) з номером телефону США +15122263195 виставляє напоказ своє захоплення "ДНР" і "Новоросією". Куди і звідки він летів, поки незрозуміло" , – написав журналіст.

Фанат "ДНР" із США в німецькому аеропорту Telegram-канал Nachtigal

Фанат "ДНР" із США в німецькому аеропорту Telegram-канал Nachtigal

Разом з тим Соловей звернув увагу на те, що на російських Telegram-каналах, контрольованих ГРУ РФ, почала з'являтися інформація про те, що в Донецьк на "конференцію" нібито повинні приїхати сепаратисти з Каліфорнії, які виступають за відділення штату від США.

"У будь-якому випадку до уваги Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та наших американських партнерів", – додав журналіст.

Інформація пропагандистів про міжнародний з'їзд сепаратистів у Донецьку Telegram-канал Nachtigal

Фанат "ДНР" із США в німецькому аеропорту Telegram-канал Nachtigal

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року в міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни") прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, на валізі якого була прив'язана "георгіївська" стрічка.

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