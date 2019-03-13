''Вимагав гроші'': подробиці вбивства родини бізнесменів під Черкасами

Вбивство подружжя у Звенигородці Черкаської області шокувало місцевих жителів. Люди стверджують, що ворогів у загиблих не було.
Як дізнався OBOZREVATEL, загиблі — сім'я Надільнюк у віці 57 та 67 років. Вони володіють двома магазинами на центральному міському ринку. Там подружжя продавало одяг, здебільшого головні убори.
"Добре знала Ольгу та її чоловіка. Це порядні, чуйні і не скандальні люди. У них не було ніяких конфліктів. Ми всі вражені цією трагедією", — розповіли нашим журналістам в адміністрації ринку.
67-річна загибла Ольга Надільнюк
В ГУ Національної поліції у Черкаській області OBOZREVATEL повідомили, що злочинець наразі не затриманий. У поліції додали, що зловмисник поранив людей з мисливської рушниці.
Трагедія трапилася у цьому приватному будинку
Нагадаємо, що НП трапилася ввечері 12 березня. Зловмисник проник до приватного будинку, де перебувало подружжя і 90-річна мама загиблої. Грабіжник вимагав гроші, а коли чоловік і жінка почали чинити опір, він їх поранив, після чого втік, не знайшовши грошей.
В результаті глава сімейства зміг набрати номер дочки, передати телефон дружині, яка змогла сказати, що на них скоєно напад. Пізніше обидва померли в лікарні.
Надзвичайна подія трапилася у місті Звенигородка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в салоні Mercedes у Києві був застрелений підприємець і ювелір Сергій Кисельов. Злочинцю вдалося втекти з місця події.
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