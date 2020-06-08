У Нідерландах поновився судовий процес щодо МН17: підозрювані проігнорували

Всі вони були відсутні й на першому засіданні, яке відбулося у березні, ще всі четверо оголошені в міжнародний розшук

Йдеться про трьох громадян Росії – Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка

Однак на другу сесію судового процесу в цій справі 8 червня не прибув жоден із чотирьох підозрюваних

У Нідерландах поновлюють суд щодо катастрофи малайзійського Boeing МН17 над Донбасом у 2014 році

У Нідерландах поновили засідання суду щодо розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донецьком у 2014 році.

Однак на другу сесію судового процесу в цій справі 8 червня не прибув жоден із чотирьох підозрюваних. Про це оголосив головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, що статус звинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Всі вони були відсутні й на першому засіданні, яке відбулося у березні. Також усі четверо оголошені в міжнародний розшук.

Зазначається, що лише Пулатов був представлений у процесі командою адвокатів, двоє із яких були присутні на суді 8 червня. Адже через пандемію кількість людей у залі засідань обмежена – по двоє представників від сторони захисту та обвинувачення.

Суддя зазначив, що справа розглядатиметься навіть за відсутності обвинувачених і представлені дані "стосуватимуться усіх чотирьох, якщо не буде окремо вказано інше".

Як пише ВВС, до початку судових засідань нідерландській прокуратурі вдалося повідомити Гіркіна, Дубинського і Пулатова про те, що їх хочуть бачити в суді. Водночас зв'язатися із Харченком слідчим не вдалося, оскільки ексрозвідник "ДНР" мешкав на території, тимчасово непідконтрольній Україні.

Хоча, як відомо, за два дні після початку суду в Нідерландах у березні Харченка заарештували біля його будинку в Донецьку, але у зовсім іншій кримінальній справі.

Окрім цього, якщо Харченко і Пулатов звинувачення на свою адресу поки не коментували, то Дубинський називав їх "маячнею", а Гіркін довгий час взагалі заявляв, мовляв, "ополчення Boeing не збивало". Щоправда, уже в травні цього року він двічі давав розгорнутіший коментар.

У справі МН17 проходять четверо фігурантів korrespondent.net

"Я розумів, що, оскільки бойові дії, що йдуть на Донбасі, значною мірою ведуться за моєї участі, я також несу опосередковану відповідальність за цю загибель", – сказав терорист.

Зі свого боку ексміністр оборони "ДНР" також підтвердив, що просив голову анексованого Росією Криму Сергія Аксьонова допомогти з отриманням зенітно-ракетних комплексів із екіпажами.

Згодом уже в інтерв'ю британській газеті Times Гіркін повторив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.

За словами представниці прокуратури Нідерландів Брехт’є ван де Мосдейк, ці його заяви теж можуть долучити до матеріалів справи.

Адже, як пояснював раніше голова суду в Нідерландах, оскільки ніхто з підозрюваних не бере участі в процесі особисто, до справи можуть долучити опубліковані ними пости в соцмережах, а також фрагменти інтерв'ю, які вони дають журналістам.

Так, найближчим часом має розпочатися розгляд по суті справи. Підкреслимо, що він проходить за законами Нідерландів, оскільки більшість загиблих були громадянами саме цієї країни.

"У міру того, як сторона обвинувачення висуває свої аргументи, стають відомі цікаві й важливі деталі того, що відбувалося на сході України в липні 2014 року. Наприклад, під час березневих слухань прокурор заявив, що до України з Росії 2014 року відправили щонайменше дві зенітно-ракетні установки "Бук", але одна з них зламалася у дорозі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ж Об'єднана слідча група (JIT), яка проводить офіційне міжнародне розслідування катастрофи МН17, дійшла висновку, що літак збили ракетою "земля-повітря", яку випустили із ЗРК "Бук" поблизу населеного пункту Сніжне. Слідчі переконані, що установка прибула в Україну з Росії.

Карта ВВС

Щоправда, прокуратура Нідерландів зазначає, нібито ніхто з чотирьох підозрюваних не брав участі у пуску ракети безпосередньо літаку. Так, Дубинського, Пулатова, Харченка і Стрєлкова звинувачують тільки в організації перевезення "Бука" територією Донбасу та наданні екіпажу ЗРК даних про точку, звідки можна здійснювати пуск ракет по повітряних цілях.

Лінія звинувачення будується, зокрема, на показах свідків. Під час перших засідань оприлюднили свідчення деяких з них, але імена не називали. Зокрема, тому, що окружний суд Гааги вирішив зберегти анонімний статус 12 свідків через побоювання за їхню безпеку.

Додамо також, що в МЗС Росії вважають, нібито анонімність свідків підриває довіру до судового процесу в Нідерландах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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