"У нас немає відповіді": Аваков зізнався у пробілах в справі Шеремета

Українські правоохоронці оприлюднили лише до десяти відсотків інформації, зібраної під час розслідування вбивства Павла Шеремета. Водночас слідство досі не має відповіді на всі питання щодо підозрюваних осіб і їхні мотивів.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. Чиновник наголосив, що справа ще не розслідувана і не закрита.

"Слідство триває. Ми провели першу фазу, коли затримали підозрюваних. І провели великий брифінг, бо тема ця дуже резонансна і ми хотіли дати максимум інформації. У нас немає відповіді на всі питання, ми не знаємо механізмів взаємодії, не знаємо ролі окремих громадян у справі. Але ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин. На брифінгу було 5-10% з усієї інформації, яку можна було оголосити", – сказав він.

Арсен Аваков наголосив, що справа Шеремета ще не розслідувана і не закрита

За словами міністра, слідство дійсно має переконливі аргументи винуватості затриманих осіб. Водночас наголосив, що Україна – правова держава, у якій кожен може довести у суді свою непричетність.

"Ми вважаємо, що наші аргументи дуже серйозні. Сьогодні назвали, а завтра представимо у суді абсолютно всі експертизи, вітчизняні й ті, які провів експерт з Великобританії", – додав він.

Окрім цього, міністр попросив українців, мовляв, не потрібно думати, що всі військові чи волонтери однакові. Однак, підкреслив, якщо вони дійсно скоїли злочин, то мають відповідати перед законом.

"Суспільство має усвідомити: бойові заслуги та волонтерська діяльність не можуть бути індульгенцією – справа правоохоронної системи розкриття всіх злочинів, не дивлячись на особистості – злочини одних ветеранів чи волонтерів у жодному разі не применшують подвиги чесних людей!" – підсумував Аваков.

Як писав OBOZREVATEL:

12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ВСУ; Юлія Кузьменко, волонтер, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтер Яна Дугарь.

Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

Хто замовник – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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