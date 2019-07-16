"У нас є С-400": окупанти в Криму пригрозили знищити Україну

В окупованому Росією Криму пригрозили знищити Україну, якщо ЗСУ застосують на півострові зброю.

Про це заявив "депутат Держради" Криму Владислав Ганжара, зазначивши, що будь-яке військове вторгнення "спричинить крах української держави".

"Ми, звичайно ж, розуміємо, що ніколи подібні загрози не втіляться в життя. З точки зору безпеки Кримський міст охороняється в різних аспектах – і з води, і з протиповітряної оборони. Ми неодноразово говорили, що будь-яка спроба подібних дій, безумовно, призведе до краху української держави", – погрожував Ганжара.

Окупант додав, що в Криму розташовується російський зенітний ракетний комплекс С-400. Водночас Ганжара вважає, що загрози для Кримського мосту немає, і заяви України є "хворою фантазією".

Російський зенітний ракетний комплекс С-400

Нагадаємо, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

Раніше OBOZREVATEL писав про особливості першої крилатої ракети українського виробництва "Нептун".

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