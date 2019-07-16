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"У нас є С-400": окупанти в Криму пригрозили знищити Україну

5.1т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму пригрозили знищити Україну, якщо ЗСУ застосують на півострові зброю.

Про це заявив "депутат Держради" Криму Владислав Ганжара, зазначивши, що будь-яке військове вторгнення "спричинить крах української держави".

"Ми, звичайно ж, розуміємо, що ніколи подібні загрози не втіляться в життя. З точки зору безпеки Кримський міст охороняється в різних аспектах – і з води, і з протиповітряної оборони. Ми неодноразово говорили, що будь-яка спроба подібних дій, безумовно, призведе до краху української держави", – погрожував Ганжара.

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Окупант додав, що в Криму розташовується російський зенітний ракетний комплекс С-400. Водночас Ганжара вважає, що загрози для Кримського мосту немає, і заяви України є "хворою фантазією".

Російський зенітний ракетний комплекс С-400

Російський зенітний ракетний комплекс С-400

Нагадаємо, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

Раніше OBOZREVATEL писав про особливості першої крилатої ракети українського виробництва "Нептун".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
Крим ракети Кримський міст
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
обратите внимание, россияне все таки понимают что украинские угрозы это не более чем антироссийская риторика, понты, если по простому. "Мы, конечно же, понимаем, что никогда подобные угрозы не воплотятся в жизнь." сказал Ганжара.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"если ВСУ применят на полуострове оружие."- это не угроза, а факт.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Надувные возят по Крыму.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Pooh Vini, Есть желание проверить? Я так и знал...
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