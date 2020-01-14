"У нас був козир!" У РНБО розповіли про таємні версії аварії літака МАУ

Під час розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані українські експерти розглядали сім можливих версій події.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов, передає "Цензор.нет". За його словами, варіант, що літак був уражений ракетою, в першу добу, ще до заяв керівників країн НАТО, набрав 74% ймовірності.

В РНБО розповіли про таємні версії аварії літака МАУ Скріншот з відео

"Тому на наступний день, отримавши дані про стан двигунів літака, які були знайдені, я відразу дав коментар. Таким чином, те, що наш напрямок розслідування був правильним, це очевидний факт. Ми першими прийшли до висновку що "Боїнг" був збитий ракетою", – сказав він.

Пояснюючи нюанс з мовчанням команди президента Володимира Зеленського, Данилов заявив:

"Ми були впевнені, що знайдемо докази вибуху ракети на літаку. У нас був козир, який ми мали розіграти. Якби надії на докази були відсутні, тоді б доводилося робити гучні заяви. Ми сподіваємося, що в такому форматі як зараз, державні інтереси в цій справі зможемо захистити набагато краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

У результаті краху літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що борт Міноборони повернеться з Ірану тоді, коли зможе забезпечити повернення всіх тіл загиблих українців у результаті катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, літак Іл-76 ЗСУ з командою фахівців для розслідування причин катастрофи борту МАУ в Тегерані прилетів до Ірану в ніч на 9 січня.

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