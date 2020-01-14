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14 січня • оновлено в 08:57
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"У нас був козир!" У РНБО розповіли про таємні версії аварії літака МАУ

1.4т
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Під час розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані українські експерти розглядали сім можливих версій події.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов, передає "Цензор.нет". За його словами, варіант, що літак був уражений ракетою, в першу добу, ще до заяв керівників країн НАТО, набрав 74% ймовірності.

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В РНБО розповіли про таємні версії аварії літака МАУ

В РНБО розповіли про таємні версії аварії літака МАУ

Скріншот з відео

"Тому на наступний день, отримавши дані про стан двигунів літака, які були знайдені, я відразу дав коментар. Таким чином, те, що наш напрямок розслідування був правильним, це очевидний факт. Ми першими прийшли до висновку що "Боїнг" був збитий ракетою", – сказав він.

Пояснюючи нюанс з мовчанням команди президента Володимира Зеленського, Данилов заявив:

"Ми були впевнені, що знайдемо докази вибуху ракети на літаку. У нас був козир, який ми мали розіграти. Якби надії на докази були відсутні, тоді б доводилося робити гучні заяви. Ми сподіваємося, що в такому форматі як зараз, державні інтереси в цій справі зможемо захистити набагато краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
РНБО
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