У нардепа Юрченка виявили незареєстрований пістолет
Детективи Національного антикорупційного бюро України виявили незареєстрований пістолет в автомобілі у народного депутата Олександра Юрченка.
Про це 21 вересня заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченку. Зброю знайшли 16 вересня в його автомобілі.
Пістолет лежав на пасажирському сидінні автомобіля Lexus LX 470 біля будинку батьків Юрченка в Броварському районі Київської області.
"Під час огляду даного автомобіля було встановлено, що на пасажирському сидінні знаходився предмет, схожий на зброю – пістолет, і мобільний телефон", – сказав прокурор.
Не той момент у правоохоронців не було санкції суду на обшук автомобіля. На час поки прокурори отримували цей дозвіл, біля автомобіля чергували два детективи НАБУ.
"Відомостей про отримання вогнепальної зброї або реєстрації пристрою для відстрілу гумових куль в дозвільній системі за Юрченком зареєстровано не було", – уточнив Перов.
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