Одна – 6 млн євро: у нардепа Гереги знайшли незадекларовані вілли в Іспанії. Відео

Народний депутат, співвласник мережі "Епіцентр-К" Олександр Герега, якого ЗМІ включили в 10-ку найбагатших українців, не задекларував дві вілли в Іспанії, що належать його родині.

Відповідне розслідування провели журналісти "Слідство.Інфо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

З'ясувалося, що дружина нардепа Галина в 2017 і 2018 роках придбала дві ділянки в містечку Бенікасім на узбережжі Балеарского моря. На одній із них був розташований будинок, на другій – ресторан. Іспанським ЗМІ вдалося зафіксувати там дві вілли – "Дель Маар" і "Ізабель".

У Герег знайшли вілли в Іспанії Скріншот із відео

У Герег знайшли вілли в Іспанії Скріншот із відео

"Слідство.Інфо" в свою чергу дістали витяги з іспанського реєстру, де вказано, що ділянками володіє подружжя Герег. За даними місцевих ЗМІ, вартість однієї вілли – близько 6 мільйонів євро. У декларації жодна з вілл не значиться.

Сам Герега неоднозначно відреагував на розслідування. "Дуже приємно, що крім нас, колег і родичів, багато небайдужих до Пірненейского півострова з таким його різноманітністю", – відповів він.

Вілли Герег в Іспанії Скріншот із відео

Вілли Герег в Іспанії Скріншот із відео

Вілли Герег в Іспанії Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "слуги народу" Андрія Холодова виявили шикарну віллу на Кіпрі.

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