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У нападі на Порошенка знайшли російський слід: гучне розслідування. Відео

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У нападі на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка після допиту в Держбюро розслідувань знайшли російський слід.

Подробиці НП, яка сталася в кінці липня 2019 року, були озвучені в ефірі програми "Закрита зона". У розслідуванні журналістів зазначено, що у нападника на п'ятого президента були спільники (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Програма "Закрита зона" за допомогою журналіста Артема Фурманюка змогла встановити їхні особи. Всі ці люди пов'язані - більшість з них росіяни, які у 2014 році вступили до полку "Азов", - сказано на відео.

За словами Фурманюка, всі причетні мають той, чи інший стосунок до Сергія Короткого з позивним "Боцман".

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Відзначається, що "Боцман" - уродженець Росії, а в минулому - громадянин Білорусі. Випускник місцевої школи КДБ.

При цьому політик Володимир Ар'єв відреагував на програму і підкреслив, що вона прояснила російський слід в нападі.

"Детальне розслідування журналістів "Закритої зони": хто і що стоїть за спробою нападу нападу на Порошенко під ДБР. Чітко доведено - це не спонтанна, а чітко спланована акція в інтересах близьких до РФ людей. І справа зовсім не в бронежилетах, як сказав нападник, до речі пару тижнів тому ще громадянин Росії", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Дивіться відео з 2:30:

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка.

Лідер партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, при цьому за кілька хвилин до цього керівник ДБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

Після допиту четверо невідомих напали на автомобіль Порошенко. У мережі з'явилося відео з моментом атаки.

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Особи
Петро Порошенко Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Теги
видео Державне Бюро Розслідувань
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Шо??? Опять??? Ну надо же. Если бы ваши спецслужбы умели хоть что-то, окромя брехни про русский след, то у меня возникло бы подозрение, что страна сможет выплыть из кризиса. А так ничего, нормально. Потонете, никуда не денетесь.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Конечно, Россия будет мстить Пороху до конца жизни. Он не только смог удержать Украину, но и создать для России огромные проблемы. Этого Путин никогда не простит. Он всех своих пророссийских шавок будет натравливать постоянно, переодетых в типа патриотов.
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Kostyk Bogdan
Kostyk Bogdan
Шевченко Николай, жаль що більшість насєлєніє цього не розуміє.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Штатный порохобот Арьев и его "коллега" Фурманюк стыдливо забыли упомянуть,что бывший россиянин,"напавший" на авто Порошенко,выложил в интернете видео,в котором объяснил причину своего демарша.
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Kostyk Bogdan
Kostyk Bogdan
Тарас Бор, коли ви неуки навчитесь, не вірити тому що кажуть.
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