У нападі на Порошенка знайшли російський слід: гучне розслідування. Відео

У нападі на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка після допиту в Держбюро розслідувань знайшли російський слід.

Подробиці НП, яка сталася в кінці липня 2019 року, були озвучені в ефірі програми "Закрита зона". У розслідуванні журналістів зазначено, що у нападника на п'ятого президента були спільники (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Програма "Закрита зона" за допомогою журналіста Артема Фурманюка змогла встановити їхні особи. Всі ці люди пов'язані - більшість з них росіяни, які у 2014 році вступили до полку "Азов", - сказано на відео.

За словами Фурманюка, всі причетні мають той, чи інший стосунок до Сергія Короткого з позивним "Боцман".

Відзначається, що "Боцман" - уродженець Росії, а в минулому - громадянин Білорусі. Випускник місцевої школи КДБ.

При цьому політик Володимир Ар'єв відреагував на програму і підкреслив, що вона прояснила російський слід в нападі.

"Детальне розслідування журналістів "Закритої зони": хто і що стоїть за спробою нападу нападу на Порошенко під ДБР. Чітко доведено - це не спонтанна, а чітко спланована акція в інтересах близьких до РФ людей. І справа зовсім не в бронежилетах, як сказав нападник, до речі пару тижнів тому ще громадянин Росії", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Дивіться відео з 2:30:

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка.

Лідер партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, при цьому за кілька хвилин до цього керівник ДБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

Після допиту четверо невідомих напали на автомобіль Порошенко. У мережі з'явилося відео з моментом атаки.

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