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15 травня • оновлено в 12:15
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У НАБУ розповіли про розслідування проти мера Черкас: названо причину

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Національне антикорупційне бюро України веде розслідування проти мера Черкас Анатолія Бондаренка, яке стосується недостовірних даних в деклараціях.

Йдеться про декларації за 2016 і 2017 роки, заявили УНН в прес-службі НАБУ.

У НАБУ розповіли про розслідування проти мера Черкас: названо причину

"Детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ймовірного подання черкаським міським головою завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", за 2016 і 2017 роки", – відзначили в бюро.

Органи прокуратури поки не повідомляли про підозру Бондаренку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ підготувало підозра меру Черкас Анатолію Бондаренку щодо недостовірної інформації в декларації. Йшлося про автомобіль Lexus LX 570 2012 року випуску, який був записаний на матір мера. Документ був на узгодженні в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах. Пізніше суд скасував це рішення черкаського міськвиконкому.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Черкаси
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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