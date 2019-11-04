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4 листопада • оновлено в 15:34
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/ Розслідування

Україна висунула Росії жорстку вимогу щодо захоплених кораблів: у чому суть

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Україна виступила з офіційною вимогою до Росії – назвати місце і час, коли можна буде забрати захоплені у Керченській протоці українські бойові кораблі.

Міністерство закордонних справ направило ноту з відповідним проханням до російського зовнішньополітичного відомства. Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко 4 листопада на спільному брифінгу зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

"Дійсно, я говорив про те, що ми готові забрати ці кораблі, до того ж Міністерство закордонних справ надіслало ноту (РФ. – Ред.), у якій просило назвати координати і час, коли ми можемо забрати свої кораблі", – зазначив Пристайко.

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За його словами, після отримання кораблів він хотів би переконатися, чи залишилися на них сліди від обстрілів. А також чи пов'язана затримка щодо повернення з тим, що кораблі ремонтують, аби приховати ті самі сліди.

Також Пристайко зазначив, що українська сторона давно була готова забрати свої судна.

"Ніякої затримки з нашого боку тут немає, наші військові готові прибути у будь-яку точку і забрати наші кораблі", – наголосив глава українського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • У полон потрапили 24 членів екіпажу, водночас троє моряків отримали поранення. Вони опинилися у московській в'язниці: їх судили за "незаконне перетинання державного кордону Росії".

  • Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.

  • 25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.

  • 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Керченська протока Міністерство закордонних справ України
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Согласно закона РФ оружие и транспортные средства нарушителей границы конфисковываются. После завершения судебного процесса их можно продать в страны третьего мира, потому что другим странам они не нужны
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Питон Каа
Питон Каа
Где это видано, чтобы сдавшим свое вооружение врагу его возвращали?
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коршун федот
коршун федот
Питон Каа, Правильно в твоем вы..сере одно - ВРАГУ.
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