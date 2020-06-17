У МЗС сказали, де взяти докази вини Ірану в катастрофі літака МАУ

Навіть не маючи доступу до "чорних скриньок", Україна може знайти докази вини Ірану в атаці на літак МАУ, що зазнав катастрофи в небі над Тегераном 8 січня.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін. За його словами, інформацію про трагічні події можна отримати із супутникових знімків, а також записів з ракетних комплексів, з яких було завдано ударів по лайнеру.

"Маємо бути щирими, що на "чорних скриньках" світ клином не зійшовся. Існують супутникові дані, які підтверджують факт збиття Boeing двома ракетами – бо виявлено дві ракети, вони мають унікальну структуру, чітко вирізняється наявність двох окремих сплавів. Мають бути аудіо- та відеодані з ракетних комплексів, з яких відбувся пуск ракет. Якщо раптом "чорних скриньок" не буде, трагедії не трапиться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину", – вважає заступник голови МЗС.

Єнін також наголосив, що зараз у трьох площинах відбуваються спроби маніпулювати різними треками цієї резонансної справи. Мова йде про технічне розслідування, кримінальне розслідування і переговорний процес.

"Переговори теж включають три елементи: прозоре розслідування катастрофи; напрацювання рекомендацій та надання гарантій, що не буде повторення таких інцидентів; і забезпечення компенсації родичам загиблих та авіакомпанії. А якщо ми дійдемо до суду – то і компенсації державі Україна, чиї інтереси було порушено", – озвучив свою позицію дипломат.

За словами Єніна, зараз спостерігається дуже обнадійлива риторика іранської сторони, однак необхідно, аби вона перетворилася на реальні кроки.

Нагадаємо, раніше Єнін розповів, що Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за збиття пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ іранською ракетою.

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