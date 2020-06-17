У МЗС сказали, де взяти докази вини Ірану в катастрофі літака МАУ
Український літак МАУ був збитий іранською ППО 8 січня 2020 року
У результаті катастрофи загинуло 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, серед жертв – 11 громадян України
Україна досі не отримала "чорних скриньок" з літака
Імовірніше за все, їх передадуть Франції
Євгеній Єнін впевнений, що докази вини Ірану можна отримати і без них: із супутників та записів з ракетних комплексів
Катастрофа МАУ
Навіть не маючи доступу до "чорних скриньок", Україна може знайти докази вини Ірану в атаці на літак МАУ, що зазнав катастрофи в небі над Тегераном 8 січня.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін. За його словами, інформацію про трагічні події можна отримати із супутникових знімків, а також записів з ракетних комплексів, з яких було завдано ударів по лайнеру.
"Маємо бути щирими, що на "чорних скриньках" світ клином не зійшовся. Існують супутникові дані, які підтверджують факт збиття Boeing двома ракетами – бо виявлено дві ракети, вони мають унікальну структуру, чітко вирізняється наявність двох окремих сплавів. Мають бути аудіо- та відеодані з ракетних комплексів, з яких відбувся пуск ракет. Якщо раптом "чорних скриньок" не буде, трагедії не трапиться, це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину", – вважає заступник голови МЗС.
Єнін також наголосив, що зараз у трьох площинах відбуваються спроби маніпулювати різними треками цієї резонансної справи. Мова йде про технічне розслідування, кримінальне розслідування і переговорний процес.
"Переговори теж включають три елементи: прозоре розслідування катастрофи; напрацювання рекомендацій та надання гарантій, що не буде повторення таких інцидентів; і забезпечення компенсації родичам загиблих та авіакомпанії. А якщо ми дійдемо до суду – то і компенсації державі Україна, чиї інтереси було порушено", – озвучив свою позицію дипломат.
За словами Єніна, зараз спостерігається дуже обнадійлива риторика іранської сторони, однак необхідно, аби вона перетворилася на реальні кроки.
Нагадаємо, раніше Єнін розповів, що Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за збиття пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ іранською ракетою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня голова іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
31 травня з'явилася інформація про те, що "чорні скриньки" не передаватимуть Україні.
11 червня стало відомо, що Іран вирішив передати "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" до Франції.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна домоглася суттєвих зрушень у перемовинах з Іраном з приводу передачі "чорних скриньок" літака МАУ.
16 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що "чорні скриньки" збитого в Ірані українського пасажирського літака незабаром будуть відправлені до Франції.