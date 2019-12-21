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21 грудня • оновлено в 12:22
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У МЗС розповіли, як відповідають на агресію Росії в Азовському морі

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Агресії Росії в Азовському морі Україна може протиставляти тільки свої військові здібності й міжнародно-правові механізми.

Про це заявив заступник директора політичного департаменту МЗС України Петро Бешта під час експертної дискусії в Києві, присвяченій обговоренню зовнішньополітичних підсумків року. Його слова цитує "Крим.Реалії".

"Питання Керченської протоки й Азовського моря – це питання окупації Криму. Є один юридичний факт: Крим окупований Росією. Як Україна може вирішити проблему? З моєї точки зору, факт окупації для нас визначає два можливі шляхи, які вже зараз використовуються", – сказав він.

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Агресії Росії в Азовському морі Україна протиставляє свої військові здібності

Агресії Росії в Азовському морі Україна протиставляє свої військові здібності

За його словами, перший шлях передбачає військові здібності, над яким Україна працює разом із НАТО.

"Як над посиленням військових наших можливостей, так і над посиленням присутності НАТО в Чорному морі й у плані контролю за ситуацією", – зазначив представник МЗС.

А по-друге, протистояння здійснюється на міжнародно-правовому полі.

"Це питання судових позовів, воно в активній фазі й прогресує", – підкреслив Бешта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні-вересні 2019 року Росія активізувалася в Азовському морі. Тривалість штучної затримки українських суден зросла.

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Автор
Марта Рок
Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Росія - країна-агресор Азовське море
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