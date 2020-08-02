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У МЗС розповіли, що компенсації за збитий Boeing виплатять в останню чергу

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
2,3 т.
Євген Єнін розповів, коли Іран виплатить компенсації за збитий літак МАУ

Євген Єнін розповів, коли Іран виплатить компенсації за збитий літак МАУ.

Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ лише після завершення розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він нагадав, що українська прокуратура також здійснює процесуальне керівництво в рамках цієї справи.

"Компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, побачить з боку Ірану готовність завершити як технічне, так і кримінальне розслідування і притягнення винних до відповідальності", – заявив Єнин.

Він підкреслив, що розміри компенсацій будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності і вибачення іранської сторони.

Єнин також додав, що українська сторона задоволена тим, що Іран готовий виконувати свої зобов'язання, в тому числі з виплати компенсацій сім'ям загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані заявили про згоду виплатити компенсацію за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Однак це займе багато часу. Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві.

УкраїнаКатастрофа українського Boeing 737 в ІраніМіністерство закордонних справ УкраїниЄвген Єнін
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  2. Розслідування