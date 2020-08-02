У МЗС розповіли, що компенсації за збитий Boeing виплатять в останню чергу

Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ лише після завершення розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він нагадав, що українська прокуратура також здійснює процесуальне керівництво в рамках цієї справи.

"Компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, побачить з боку Ірану готовність завершити як технічне, так і кримінальне розслідування і притягнення винних до відповідальності", – заявив Єнин.

Він підкреслив, що розміри компенсацій будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності і вибачення іранської сторони.

Єнин також додав, що українська сторона задоволена тим, що Іран готовий виконувати свої зобов'язання, в тому числі з виплати компенсацій сім'ям загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані заявили про згоду виплатити компенсацію за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Однак це займе багато часу. Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві.