Директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев відреагував на загадкову загибель двох громадян України у готелі на острові Балі в Індонезії.

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За його словами, станом на 29 квітня проводилися аналізи на ймовірну наявність коронавірусу COVID-19 у їхніх тілах. Про це Погорельцев розповів у коментарі РБК-Україна, зазначивши, що факт смерті підтвердила місцева поліція.

"Вчора (28 квітня. – Ред.) Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Тіла померлих доправлені до місцевої лікарні. Наразі проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу COVID-19 у тілах померлих", – наголосив він.

Поліція Балі і коронавірус. Ілюстрація

Попередньо, результати тестування будуть відомі 3 травня. Водночас, за словами Погорельцева, якщо вони виявляться негативними, то буде проведено розтин для встановлення причин смерті громадян України.

Він також зазначив, що посольство підтримує контакт з індонезійськими правоохоронними органами та медичним закладом для встановлення обставин загибелі українців, а також організації їхньої репатріації.

"Департамент консульської служби та посольство підтримують зв'язок із родичами померлих та тримають справу на контролі", – підсумував Погорельцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня на Балі знайшли мертвими двох громадян України – причина смерті з'ясовується, але з місця події тіла евакуювали за протоколами COVID-19. Водночас місцеві мешканці не виключають можливості убивства під час пограбування.

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