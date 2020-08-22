У МЗС озвучили загрозу дій Росії в Криму та Чорному морі
Ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією українського анексованого Криму.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона підкреслила, що Крим є військовою базою РФ, проте безпековий елемент, на її думку, "дуже недооцінений і непроговорений".
"Подивіться, як Росія поводиться в Криму. В принципі все, що виробляється в Криму, має одну мету – військову", – заявила Джапарова.
"Можливо, комусь, хто поїде до Криму побачити прекрасне Чорне море, здається, що там є якийсь розвиток інфраструктури – то він дійсно є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова", – зазначила співробітниця МЗС.
Вона додала, що Росія тестує військову техніку і тренує армію в Криму, а потім перекидає їх у тому числі в регіон Середземномор'я.
Українська сторона на переговорах із партнерами, як зазначила представниця Міністерства закордонних справ, постійно говорить про необхідність створення майданчика для активного й оперативного відстеження дій РФ у Криму й Чорному морі.
"Для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки – гібридні, класичні і традиційні військові – обговорюються", – додала заступниця глави міністерства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до українського узбережжя навпроти Маріуполя на відстань приблизно 10 морських миль від берега (близько 18,5 км) підійшов катер ФСБ Росії "Мангуст".