У МЗС озвучили загрозу дій Росії в Криму та Чорному морі

У МЗС висловилися про загрозу РФ у Чорноморському регіоні. Военное обозрение

Ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією українського анексованого Криму.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона підкреслила, що Крим є військовою базою РФ, проте безпековий елемент, на її думку, "дуже недооцінений і непроговорений".

"Подивіться, як Росія поводиться в Криму. В принципі все, що виробляється в Криму, має одну мету – військову", – заявила Джапарова.

"Можливо, комусь, хто поїде до Криму побачити прекрасне Чорне море, здається, що там є якийсь розвиток інфраструктури – то він дійсно є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова", – зазначила співробітниця МЗС.

Вона додала, що Росія тестує військову техніку і тренує армію в Криму, а потім перекидає їх у тому числі в регіон Середземномор'я.

Українська сторона на переговорах із партнерами, як зазначила представниця Міністерства закордонних справ, постійно говорить про необхідність створення майданчика для активного й оперативного відстеження дій РФ у Криму й Чорному морі.

"Для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки – гібридні, класичні і традиційні військові – обговорюються", – додала заступниця глави міністерства.

Еміне Джапарова. Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до українського узбережжя навпроти Маріуполя на відстань приблизно 10 морських миль від берега (близько 18,5 км) підійшов катер ФСБ Росії "Мангуст".

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