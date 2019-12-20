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20 грудня • оновлено в 11:58
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У МЗС озвучили терміни щодо обміну полоненими "всіх на всіх"

3.1т
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Обмін полоненими між Росією та Україною може відбутися до 31 грудня.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Дипломат зазначив, що про обмін полоненими до кінця 2019 року сторони, можливо, домовляться після відеоконференції між Україною і Росією, яка відбудеться 20 грудня.

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Розкрито деталі обміну полоненими між Україною і РФ

"Я сподіваюся, що результати skype-конференції призведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників, що наші хлопці і дівчата будуть вдома. Над цим працює переговорна група, немає ніякої зради, робота ведеться, я гадаю, ми її завершимо", – повідомив Боднар.

Також він наголосив, що сторонами конфлікту на Донбасі є Україна і Росія.

"Сторонами конфлікту на Донбасі є Україна і Росія. Якщо хтось хоче комунікувати з представниками Луганська і Донецька, то у нас є тристороння контактна група, в рамках якої відбувається обговорення всього комплексу питань, пов'язаних із врегулюванням", – розповів Боднар.

Зазначимо, в "Л/ДНР" заявили, що кілька десятків людей, яких їм готується передати Україна, з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Остров

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня.

  • У терористичної "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка "республіки" Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

  • Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією здійснюватиметься у три кроки: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб із Росії та окупованого Криму.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Міністерство закордонних справ України
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
По всей России наблюдается «падеж» новогодних елок. Сразу в нескольких городах России сильный ветер повалил установленные на улицах новогодние елки. Так, зимние красавицы рухнули в Вологде, Рязани, Юрьеве-Польском (Владимирская область), передает РИА «Новости». В диспетчерской службы Юрьев-Польского района рассказали, что ветер достигал 21 километра в час. При падении елки никто не пострадал. Что будут делать с упавшей елью — не уточняется. В Иваново из-за сильного ветра упала искусственная новогодняя елка на площади Ленина. Порывы ветра 20-25 километров в час. Ствол елки погнулся. На фото на сайте мэрии города видно, что украшенная искусственная елка лежит на земле, а ствол обломан чуть выше опорного крепления. Ель собираются разобрать, отремонтировать и вновь установить на площади. В Рязани из-за сильного ветра рухнула ель возле частного торгового центра «Барс». Дерево уже подняли обратно. Все центральные городские елки целы. В Вологде сегодня упала уже вторая за два дня елка. Она была установлена у одного из торговых центров на улице Конева. Днем ранее в городе рухнула главная елка, поставленная на площади Революции. Причина та же — сильнейший ветер. При падении елок пострадавших нет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия." А меняют почему-то украинцев на украинцев! Как так-то?
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