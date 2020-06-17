У МЗС назвали перешкоду введення миротворців на Донбас

Введення миротворців на Донбас можливе, але не обов’язкове – Боднар

В разі неуспішності реалізації Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі Україна може повернутися до так званого "Плану Б".

Він серед іншого передбачає введення миротворчої місії, але не обов’язково. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Ідея про миротворців крутилася декілька років тому, вона була підтримана учасниками "нормандської четвірки", крім Росії", – пояснив він перешкоду.

Замміністра додав, що РФ навіть не відповіла на пропозицію української сторони, оскільки для Кремля базовим завданням було перетворити Донбас на "заморожений" конфлікт.

Тому основним аргументом, на якому нині потрібно наполягати Україні, вважає він, має бути виконання безпекових умов і повернення контролю над кордоном. Також, якщо це буде визнано доцільним, можна йти на варіант миротворчої місії.

"Хоча давайте чесно – у нас 6-й рік все ще триває військова фаза міжнародного російсько-українського конфлікту. А миротворці приходять тоді, коли мир вже встановлений!" – резюмував Боднар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір використовувати "наступальну дипломатію", щоб змусити Росію вдатися до конструктивних кроків щодо окупованого нею Донбасу. Він назвав три основні методи досягнення мети в дипломатії.