У МВС висловилися про покарання для київського терориста

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що київський терорист Сухроб Карімов відповідатиме за свої дії за всією суворістю закону.

Про це Антон Геращенко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, зараз чоловік перебуває в Службі безпеки.

"Він затриманий, перебуває в СБУ. З ним проводяться слідчі дії. Попереду буде обрання запобіжного заходу судом. Швидше за все, це буде безальтернативне утримання під вартою на два місяці. Далі відповідатиме за всією суворістю закону", – запевнив заступник голови МВС.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 258 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Геращенко уточнив, що до цього може додатися ще одна стаття – захоплення заручників.

"Якщо буде встановлено, що співробітниця банку перебувала разом з ним в будівлі не добровільно, то тоді йому можуть поставити ще і захоплення заручників", – пояснив він.

За словами Геращенка, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також стало відомо, що Карімов у себе на батьківщині – в Узбекистані – з 1998 року перебував на обліку на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".

Цей діагноз, зазначили в МВС, йому поставили в 10-річному віці. Однак під час проживання в Україні він поводився спокійно і до кримінальної відповідальності не притягувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив в заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо". Під час спецоперації СБУ терорист був затриманий.

У МВС назвали ім'я і показали фото терориста. Сам Сухроб Карімов заявляв, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють, однак правоохоронці не знайшли бомбу.