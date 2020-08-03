У МВС розповіли нові подробиці про нападника на жінку в поїзді Маріуполь – Київ
Віталій Рудзько, якого підозрюють у нападі й побитті телеведучої Анастасії Лугової в поїзді Маріуполь – Київ, міг бути під впливом наркотиків.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає ТСН. Він зазначив, що суд відправив чоловіка за ґрати на два місяці.
"Не відкидаю того, що він робив свій вчинок під впливом наркотиків. У нього взяли кров на експертизу", – сказав чиновник.
Він нагадав, що підозрюваний уже мав судимість, зокрема, за крадіжку авто, хуліганство і знову-таки крадіжку.
Заступник глави МВС також підкреслив, що правоохоронці виконали свою роботу щодо притягнення нападника до відповідальності за скоєне: чоловіка заарештовано, а справу щодо нього передано на розгляд до суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на суботу, 1 серпня, в поїзді Маріуполь – Київ чоловік напав у купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати.
Чоловік потерпілої розповів, що нападник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав у поїзді без квитка, за що їх можуть звільнити з роботи.
В "Укрзалізниці" підтвердили, що нападника затримали й передали правоохоронцям, а також попросили вибачення в постраждалої пасажирки.
У МВС показали фото підозрюваного й назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.
Підозрюваному в побитті і спробі зґвалтування в поїзді Маріуполь – Київ телеведучої Анастасії Лугової Віталієві Рудзьку загрожує до семи років позбавлення волі.