У МВС розповіли нові подробиці про нападника на жінку в поїзді Маріуполь – Київ

Віталій Рудзько, якого підозрюють у нападі й побитті телеведучої Анастасії Лугової в поїзді Маріуполь – Київ, міг бути під впливом наркотиків.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає ТСН. Він зазначив, що суд відправив чоловіка за ґрати на два місяці.

"Не відкидаю того, що він робив свій вчинок під впливом наркотиків. У нього взяли кров на експертизу", – сказав чиновник.

Він нагадав, що підозрюваний уже мав судимість, зокрема, за крадіжку авто, хуліганство і знову-таки крадіжку.

Заступник глави МВС також підкреслив, що правоохоронці виконали свою роботу щодо притягнення нападника до відповідальності за скоєне: чоловіка заарештовано, а справу щодо нього передано на розгляд до суду.

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