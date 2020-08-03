У МВС розкрили нові деталі про затриманих вагнерівців

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що серед бойовиків ПВК Вагнера, яких затримали у Білорусі, можуть бути люди з подвійним громадянством.

Про це він розповів у ефірі Громадського радіо. Геращенко нагадав, що серед затриманих є громадяни України – ті особи, які воювали на боці терористів на Донбасі.

"Вони є злочинцями і вони за законодавством Білорусі мають бути видані Україні для суду, тому Міністерство внутрішніх справ вимагає від Білорусі видати цих осіб, щоб ми могли судити цих людей за злочини проти нашої країни. Оскільки ПВК Вагнера – це структура, яка є напівдержавною і вона використовується для просування російських державних інтересів на території України, Сирії, Судані, Лівії, зрозуміло, що Росія та їхнє керівництво будуть відстоювати цих осіб", – сказав Геращенко.

Також він додав, що через великий вплив Росії на Білорусь затримані через певний час можуть будуть відпущені. Водночас Геращенко наголосив: перемовини про екстрадицію затриманих вагнерівців тривають і Україна буде наполягати на своїй позиції.

"Називалась цифра 9 ( затриманих у Білорусі вагнерівців з українським громадянством. – Ред), але інформацію ще перевіряють. Там можуть бути люди з подвійним громадянством, бо багато тих, хто зрадив інтереси України, беруть російське громадянство. Зараз правоохоронні органи України перевіряють інформацію, щоб мати більше даних", – зазначив Геращенко.

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