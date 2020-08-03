У МВС розкрили нові деталі про затриманих вагнерівців
У МЗС розкрили нові деталі про затриманих вагнерівців.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що серед бойовиків ПВК Вагнера, яких затримали у Білорусі, можуть бути люди з подвійним громадянством.
Про це він розповів у ефірі Громадського радіо. Геращенко нагадав, що серед затриманих є громадяни України – ті особи, які воювали на боці терористів на Донбасі.
"Вони є злочинцями і вони за законодавством Білорусі мають бути видані Україні для суду, тому Міністерство внутрішніх справ вимагає від Білорусі видати цих осіб, щоб ми могли судити цих людей за злочини проти нашої країни. Оскільки ПВК Вагнера – це структура, яка є напівдержавною і вона використовується для просування російських державних інтересів на території України, Сирії, Судані, Лівії, зрозуміло, що Росія та їхнє керівництво будуть відстоювати цих осіб", – сказав Геращенко.
Також він додав, що через великий вплив Росії на Білорусь затримані через певний час можуть будуть відпущені. Водночас Геращенко наголосив: перемовини про екстрадицію затриманих вагнерівців тривають і Україна буде наполягати на своїй позиції.
"Називалась цифра 9 ( затриманих у Білорусі вагнерівців з українським громадянством. – Ред), але інформацію ще перевіряють. Там можуть бути люди з подвійним громадянством, бо багато тих, хто зрадив інтереси України, беруть російське громадянство. Зараз правоохоронні органи України перевіряють інформацію, щоб мати більше даних", – зазначив Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заявив, що затримання найманців російської приватної військової компанії може бути постановкою, організованою разом із Москвою.
А український журналіст Віталій Портников уважає, що прибуття в Білорусь найманців ПВК Вагнера може бути частиною плану президента Росії Володимира Путіна щодо повного підпорядкування собі сусідньої держави.