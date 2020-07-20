У МВС про справу Шеремета: Яна Дугарь не має беззаперечного алібі

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в справі про вбивство журналіста волонтерка й військова медсестра Яна Дугарь не має беззаперечного алібі.

У відомстві зазначили, що відповідна інформація поширюється в ЗМІ. У пресслужбі МВС вирішили її спростувати.

"У ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що в підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета як особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які надалі встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста", – йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали докази, що вказують на причетність Дугарь до злочину, серед яких:

відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.

висновок експерта від 21.11.2019-го, згідно з яким наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Яна Дугарь.

негласними слідчими діями зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, дві книги саперної справи, сім мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп". Місцерозташування цих речей дотепер не встановлено. Фоноскопічною експертизою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь.

вилучені під час обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичні посібники "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".

Яна Дугарь на одному із судових засідань у справі про вбивство Шеремета (radiosvoboda.org)

Також у міністерстві назвали інші докази в справі про вбивство Шеремета, які надавала сторона захисту Дугарь, однак надалі слідством вони були спростовані.

Крім того, у відомстві заявили, що керівництво військової частини, де проходить службу Яна Дугарь, так і не надало правової оцінки її вчинкам як військовослужбовиці і не зробило відповідні дисциплінарні висновки.

"Можна дійти висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву", – йдеться в заяві МВС.

Там нагадали, що, незважаючи на категоричну позицію підозрюваних щодо непричетності до вчинення злочину та бажання у зв’язку з цим усебічно співпрацювати зі слідством, волонтерка відмовилася від низки слідчих і процесуальних дій.

"Просимо засоби масової інформації враховувати ці факти під час проведення власних журналістських розслідувань і готування інформаційних матеріалів", – підсумували свою позицію у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський назвав вбивство Павла Шеремета ганьбою для України. Він також запевнив, що обов’язок держави і поліції – зробити все, щоби весь світ побачив справжніх убивць журналіста