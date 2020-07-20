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У МВС про справу Шеремета: Яна Дугарь не має беззаперечного алібі

Марина Ліснічук
Розслідування
3,0 т.
Справа про вбивство Шеремета

Дугарь не має беззаперечного алібі в справі про вбивство Шеремета, – МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в справі про вбивство журналіста волонтерка й військова медсестра Яна Дугарь не має беззаперечного алібі.

У відомстві зазначили, що відповідна інформація поширюється в ЗМІ. У пресслужбі МВС вирішили її спростувати.

"В ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста", – йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали докази, що вказують на причетність Дугарь до злочину, серед яких:

  • відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.

  • висновок експерта від 21.11.2019-го, згідно якого наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Яна Дугарь.

  • негласними слідчими діями, якими зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп". Місцерозташування цих речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь.

  • вилученими під час обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичні посібники "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".

Яна Дугарь на одному із судових засідань у справі про вбивство Шеремета

Яна Дугарь на одному із судових засідань у справі про вбивство Шеремета (radiosvoboda.org)

Також у міністерстві назвали інші докази в справі про вбивство Шеремета, які надавала сторона захисту Дугарь, однак у подальшому слідством вони були спростовані.

Крім цього, у відомстві заявили, що керівництво військової частини, де проходить службу Яна Дугарь, так і не надало правової оцінки її вчинкам як військовослужбовиці і не зробило відповідні дисциплінарні висновки.

"Можна дійти висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву", – йдеться у заяві МВС.

Там нагадали, що не зважаючи на категоричну позицію підозрюваних щодо непричетності до вчинення злочину та бажання у зв’язку з цим всебічно співпрацювати зі слідством, волонтерка відмовилася від низки слідчих і процесуальних дій.

"Просимо засоби масової інформації враховувати ці факти при проведенні власних журналістських розслідувань та готуванні інформаційних матеріалів", – підсумували свою позицію у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський назвав вбивство Павла Шеремета ганьбою для України. Він також запевнив, що обов’язок держави і поліції – зробити все, щоби весь світ побачив справжніх убивць журналіста

УкраїнаВбивство Павла ШереметаМіністерство внутрішніх справ УкраїниПавло ШереметЯна Дугарь
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