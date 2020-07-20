У МВС про справу Шеремета: Яна Дугарь не має беззаперечного алібі

Дугарь не має беззаперечного алібі в справі про вбивство Шеремета, – МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в справі про вбивство журналіста волонтерка й військова медсестра Яна Дугарь не має беззаперечного алібі.

У відомстві зазначили, що відповідна інформація поширюється в ЗМІ. У пресслужбі МВС вирішили її спростувати.

"В ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста", – йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали докази, що вказують на причетність Дугарь до злочину, серед яких:

відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.

висновок експерта від 21.11.2019-го, згідно якого наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Яна Дугарь.

негласними слідчими діями, якими зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп". Місцерозташування цих речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь.

вилученими під час обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичні посібники "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка".

Яна Дугарь на одному із судових засідань у справі про вбивство Шеремета (radiosvoboda.org)

Також у міністерстві назвали інші докази в справі про вбивство Шеремета, які надавала сторона захисту Дугарь, однак у подальшому слідством вони були спростовані.

Крім цього, у відомстві заявили, що керівництво військової частини, де проходить службу Яна Дугарь, так і не надало правової оцінки її вчинкам як військовослужбовиці і не зробило відповідні дисциплінарні висновки.

"Можна дійти висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву", – йдеться у заяві МВС.

Там нагадали, що не зважаючи на категоричну позицію підозрюваних щодо непричетності до вчинення злочину та бажання у зв’язку з цим всебічно співпрацювати зі слідством, волонтерка відмовилася від низки слідчих і процесуальних дій.

"Просимо засоби масової інформації враховувати ці факти при проведенні власних журналістських розслідувань та готуванні інформаційних матеріалів", – підсумували свою позицію у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський назвав вбивство Павла Шеремета ганьбою для України. Він також запевнив, що обов’язок держави і поліції – зробити все, щоби весь світ побачив справжніх убивць журналіста