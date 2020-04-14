Національна поліція України не буде перешкоджати громадянам відвідувати кладовища в поминальні дні, якщо вони не будуть порушувати правил введеного в країні карантину.

"Ми не можемо карати або заборонити людям діяти в межах встановлених правил. Там, де правила будуть порушені, поліція буде змушена діяти відповідно", – сказав в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Він також запевнив, що напередодні Великодня, який християни східного обряду відзначатимуть 19 квітня, в МВС мають намір "продовжувати максимальну просвітницьку роботу", "керуватися, в першу чергу, превентивними заходами" і "закликати населення України до їх особистої відповідальності в умовах протидії коронавірусу".

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Разом з тим Шкіряк повідомив про те, що порушників карантину вже почали масово притягати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Так, станом на 13 квітня, в Україні складено понад 6 тисяч адміністративних протоколів і порушено понад 50 кримінальних справ.

"На даний час в Україні складено близько 6050 адмінпротоколів, де мова йде про штрафи від 17 до 54 тисяч гривень. Це стосується і персонально громадян, і підприємств і керівників підприємств", – повідомив він.

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Як пояснив радник міністра, кримінальна відповідальність за порушення карантину передбачена статтею 325 Кримінального кодексу України. В Україні вже порушено 56 кримінальних справ. "У цій кримінальної відповідальності також передбачені штрафи від 17 до 54 тисяч гривень і більше, до 170 тисяч гривень, якщо мова йде про державних службовців".

Передбачено і тюремне ув'язнення. Залежно від тяжкості злочину винний в порушенні карантину може бути позбавлений волі на строк від 3 місяців до 8 років, "якщо мова йде про свідоме зараження громадян", – пояснив Шкіряк.

Як писав OBOZREVATEL, мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 14 квітня заявив, що в Києві на поминальні дні через пандемію коронавірусу COVID-19 закриють всі кладовища.

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