У МВС натякнули на затягування підозрюваними розгляду справи Шеремета.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників у справі вбивства журналіста Павла Шеремета триває уже 57 днів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. У заяві сказано, що в цій справі "пред’явлено обґрунтовану підозру особам, яких слідство вважає виконавцями".

Справу щодо цих осіб виділено в окреме провадження, досудове розслідування в якому завершено 22 травня.

"Матеріали справи готові для передання до суду та відкриті підозрюваним і їхнім захисникам. Захисникам, які прибули на ознайомлення, було надано скановані копії матеріалів провадження. Ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних та захисників триває вже 57 днів. Слідство звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи в суді залежить саме від сторони захисту та самих підозрюваних", – йдеться в повідомленні на сайті МВС.

У міністерстві вказують, що слідство щодо замовників та організаторів злочину триває.

"Нацполіцією виконана величезна робота і справу Павла Шеремета буде доведено до кінця", – запевняють в МВС.

"Ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування", – наголошує дипломатичне представництво.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 го року глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета.

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко. Останнього називали організатором злочинної групи. Яна Дугарь нібито займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на маршруті руху змовників.

Зазначимо, 20 липня 2020 року – четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета. До цієї дати в Києві на місці його загибелі встановили пам’ятник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Юлію Кузьменко та Андрія Антоненко – продовжать утримувати під вартою на час розгляду справи. Водночас третій обвинуваченій – Яні Дугарь – запобіжний захід пом'якшили.