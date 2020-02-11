Полетіли перші голови: в Мукачевому після перестрілки змінили керівництво поліції

Після перестрілки у Мукачевому на Закарпатті керівництво місцевої поліції усунули з посад.

Про це начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Олександр Канцидайло заявив у вівторок, 11 лютого, на позачерговій сесії обласної ради, передає mukachevo.net

За його словами, почалися 4 службові перевірки. Так, начальник відділення Михайло Петрище пішов на пенсію, поки що призначено нового виконувача обов'язків. Решту представників керівництва Мукачівського міського відділення, за словами Канцидайла, також усунуто.

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Глава поліції Закарпаття зазначив, що нове керівництво не пов'язане з місцевим формуванням.

Крім того, як пише УНН, правоохоронці назвали дві версії стрільби в Мукачевому. "Перша – це скоєння злочину через конфлікт між особами, які займаються протиправною діяльністю. А друга – це замах на вбивство", – повідомила прессекретарка Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

Також вона додала, що один стрілець ще не встановлений і не затриманий, а двоє постраждалих у перестрілці відмовилися співпрацювати з правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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