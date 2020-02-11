Полетіли перші голови: в Мукачевому після перестрілки змінили керівництво поліції

Після перестрілки у Мукачевому на Закарпатті керівництво місцевої поліції усунули з посад.
Про це начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Олександр Канцидайло заявив у вівторок, 11 лютого, на позачерговій сесії обласної ради, передає mukachevo.net
За його словами, почалися 4 службові перевірки. Так, начальник відділення Михайло Петрище пішов на пенсію, поки що призначено нового виконувача обов'язків. Решту представників керівництва Мукачівського міського відділення, за словами Канцидайла, також усунуто.
У Мукачевому після перестрілки змінили керівництво поліції
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Глава поліції Закарпаття зазначив, що нове керівництво не пов'язане з місцевим формуванням.
Крім того, як пише УНН, правоохоронці назвали дві версії стрільби в Мукачевому. "Перша – це скоєння злочину через конфлікт між особами, які займаються протиправною діяльністю. А друга – це замах на вбивство", – повідомила прессекретарка Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.
Також вона додала, що один стрілець ще не встановлений і не затриманий, а двоє постраждалих у перестрілці відмовилися співпрацювати з правоохоронцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вдень 7 лютого в Мукачевому (Закарпатська область) було скоєно напад на автомобіль Артура Пашкуляка, якого пов'язують із ексдепутатом Михайлом Ланьо.
По машині була відкрита стрілянина з автомата й пістолета, також нападники застосували світлошумову гранату. Пашкуляка з пораненням у плече доправили до ужгородської клініки. Його охоронець із важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.
8 лютого в Нижніх Воротах Воловецького району Закарпатської області Національна поліція затримала сімох імовірних винуватців стрілянини.
За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки.
Як повідомили власні джерела OBOZREVATEL, скористатися перестрілкою в Мукачевому хоче депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога, який збирається домогтися призначення керівником місцевої поліції підконтрольної йому людини.
Двох затриманих у справі стрілянини в Мукачевому – Євгена Дребітка та Ігоря Смоляра – взяли під варту.
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