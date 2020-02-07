Посилили всі заходи безпеки! В Мукачеве після перестрілки направили спецназ і Нацгвардію

У місто Мукачеве Закарпатської області, де 7 лютого відбулася перестрілка і були поранені 2 особи, за наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ввели посилені заходи безпеки.
До забезпечення порядку залучили співробітників і спецпідрозділи Національної поліції і Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Відзначається, що міністр поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні. Нагадаємо, раніше Мукачівська міськрада звернулася до президента Володимира Зеленського за "особистим втручанням" і попросила направити поліцію і гвардійців.
У Мукачеве після перестрілки направили спецназ і Нацгвардію
Пресслужба Нацполіції
Також повідомили, що пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.
Як писав OBOZREVATEL:
Поліція поінформувала, що під час стрілянини постраждали 24-річний та 40-річний жителі Мукачевого. Вони перебувають у медустановах. Один із них у реанімації, його стан важкий.
Активіст Сергій Самиляк із Мукачева заявив, що в місті фактично криміногенна катастрофа.
Джерела OBOZREVATEL розповіли ексклюзивні подробиці злочину і повідомили, що на тлі стрілянини депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.
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