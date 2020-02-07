Посилили всі заходи безпеки! В Мукачеве після перестрілки направили спецназ і Нацгвардію

У місто Мукачеве Закарпатської області, де 7 лютого відбулася перестрілка і були поранені 2 особи, за наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ввели посилені заходи безпеки.

До забезпечення порядку залучили співробітників і спецпідрозділи Національної поліції і Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Відзначається, що міністр поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні. Нагадаємо, раніше Мукачівська міськрада звернулася до президента Володимира Зеленського за "особистим втручанням" і попросила направити поліцію і гвардійців.

У Мукачеве після перестрілки направили спецназ і Нацгвардію Пресслужба Нацполіції

Також повідомили, що пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Як писав OBOZREVATEL:

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