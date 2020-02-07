Перестрілка в Мукачевому: ексклюзивні подробиці і фото OBOZREVATEL

У п'ятницю, 7 лютого, в Мукачевому на вулиці Сеченова відбулася перестрілка, на тлі якої депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога задумав поставити в місті "ручного" начальника поліції.

Так, про НП повідомила пресслужба ГУ Нацполіціі в Закарпатській області. OBOZREVATEL же вдалося дізнатися цікаві подробиці (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця новини).

"У результаті інциденту із застосуванням зброї дві людини отримали вогнепальні поранення. Чоловік перебуває в медустанові. Правоохоронці проводять першочергову перевірку і визначаються з правовою кваліфікацією злочину", – йдеться у повідомленні.

Місце перестрілки

Місце перестрілки в Мукачевому

Ексклюзивні подробиці і фото від OBOZREVATEL

Наші джерела повідомили, що Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції. Це і спричинило бурхливу реакцію на інцидент міськради, яку очолює син нардепа – Андрій Балога.

У ході нападу на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо, вогонь відкривали з автомата і пістолета, також була використана світлошумова граната.

У результаті Пашкуляк був поранений в плече, а Микола Смужаниця – другий поранений – попередньо, в область тазу.

Пістолет Smith&Wesson Bodyguard 380

Автомат, ймовірно, АК-74 калібру 5,45 мм

Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний жителі Мукачевого. Зараз вони перебувають у медустановах. За словами лікарів, один із чоловіків отримав кульове поранення в область нирок. Він перебуває в реанімаційному відділенні, стан важкий, але він при тямі.

Місце злочину

Поліція на місці злочину

Журналіст Віталій Глагола у Телеграм-канал повідомив, що невідомі напали на Артура Пашкуляка. Чоловіка з пораненням у плече доправили в ужгородську клініку. Його охоронець із важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.

Поранений Пашкуляк

Додамо, що голова Мукачева Андрій Балога скликав 7 лютого термінове засідання міської ради.

"На порядку денному питання "Про звернення до президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів із забезпечення законності та правопорядку", – йдеться у повідомленні.

У результаті міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського за "особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію". Депутати попросили направити в місто спецпідрозділи Нацполіції і Нацгвардії.

У МВС відреагували на перестрілку і посилили заходи безпеки: глава відомства Арсен Аваков свої наказом направив у Мукачеве спецназ поліції і Національну гвардію.

Розстріляне авто

Джерела OBOZREVATEL розповіли ексклюзивні подробиці злочину і повідомили, що на тлі стрілянини депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мукачевому три працівники патрульної поліції нібито незаконно зупинили автомобіль і побили водія, його дружину і тестя.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!