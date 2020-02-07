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8 лютого • оновлено в 07:51
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Перестрілка в Мукачевому: ексклюзивні подробиці і фото OBOZREVATEL

19.3т
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У п'ятницю, 7 лютого, в Мукачевому на вулиці Сеченова відбулася перестрілка, на тлі якої депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога задумав поставити в місті "ручного" начальника поліції.

Так, про НП повідомила пресслужба ГУ Нацполіціі в Закарпатській області. OBOZREVATEL же вдалося дізнатися цікаві подробиці (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця новини).

"У результаті інциденту із застосуванням зброї дві людини отримали вогнепальні поранення. Чоловік перебуває в медустанові. Правоохоронці проводять першочергову перевірку і визначаються з правовою кваліфікацією злочину", – йдеться у повідомленні.

Місце перестрілки

Місце перестрілки

Місце перестрілки в Мукачевому

Місце перестрілки в Мукачевому

Ексклюзивні подробиці і фото від OBOZREVATEL

Наші джерела повідомили, що Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції. Це і спричинило бурхливу реакцію на інцидент міськради, яку очолює син нардепа – Андрій Балога.

У ході нападу на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо, вогонь відкривали з автомата і пістолета, також була використана світлошумова граната.

У результаті Пашкуляк був поранений в плече, а Микола Смужаниця – другий поранений – попередньо, в область тазу.

Пістолет Smith&Wesson Bodyguard 380

Пістолет Smith&Wesson Bodyguard 380

Автомат, ймовірно, АК-74 калібру 5,45 мм

Автомат, ймовірно, АК-74 калібру 5,45 мм

Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний жителі Мукачевого. Зараз вони перебувають у медустановах. За словами лікарів, один із чоловіків отримав кульове поранення в область нирок. Він перебуває в реанімаційному відділенні, стан важкий, але він при тямі.

Місце злочину

Місце злочину

Поліція на місці злочину

Поліція на місці злочину

Журналіст Віталій Глагола у Телеграм-канал повідомив, що невідомі напали на Артура Пашкуляка. Чоловіка з пораненням у плече доправили в ужгородську клініку. Його охоронець із важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.

Поранений Пашкуляк

Поранений Пашкуляк

Додамо, що голова Мукачева Андрій Балога скликав 7 лютого термінове засідання міської ради.

"На порядку денному питання "Про звернення до президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів із забезпечення законності та правопорядку", – йдеться у повідомленні.

У результаті міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського за "особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію". Депутати попросили направити в місто спецпідрозділи Нацполіції і Нацгвардії.

У МВС відреагували на перестрілку і посилили заходи безпеки: глава відомства Арсен Аваков свої наказом направив у Мукачеве спецназ поліції і Національну гвардію.

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Джерела OBOZREVATEL розповіли ексклюзивні подробиці злочину і повідомили, що на тлі стрілянини депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Розстріляне авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мукачевому три працівники патрульної поліції нібито незаконно зупинили автомобіль і побили водія, його дружину і тестя.

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Автор
Тимур Григоренко
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Zotov Vasily
Zotov Vasily
атошники в вшиванках против ахтивистов в вшиванках?
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Х*ня, гранаты не было? Незачет...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв майдан!
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