Били ногами в живіт: на Закарпатті копи побилися з пасажирами авто. Фото

У місті Мукачево Закарпатської області три співробітники патрульної поліції нібито незаконно зупинили автомобіль і побили водія, його дружину і тестя.

Підозру в перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів, їм оголосило Державне бюро розслідувань, про що повідомляє пресслужба органу (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився 7 січня. Виконуючий обов'язки заступника командира взводу спільно з патрульним зупинили автомобіль Citroen. Під час перевірки автомобіля один із правоохоронців із невідомих причин застосував сльозогінний газ. Один із пасажирів почав оборонятися, після чого копи нібито почали його бити.

На Закарпатті патрульні влаштували бійку з пасажирами авто (ілюстрація) favoritekherson.co

Через 5 хвилин на місце події прибули ще двоє патрульних і, за даними ДБР, приєдналися до побиття громадянина. Крім того, один із поліцейських вдарив ногою в живіт дружину пасажира, яка вийшла з машини.

При цьому портал Mukachevo.net представив іншу версію подій: водій і пасажири нібито самі накинулися на патрульних. За версією патрульних, після зупинки автомобіля пасажири почали вести себе агресивно, хапаючи поліцейських за одяг. У патрульних лікарі діагностували забій коліна і садна обличчя.

У Мукачеві патрульні побилися з водієм і пасажирами авто Mukachevo.net

У Мукачеві патрульні побилися з водієм і пасажирами авто Mukachevo.net

В.о. заступника командира взводу патрульної поліції і двоє його підлеглих були відсторонені від служби, вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників і залишився без посади.

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