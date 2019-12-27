У Мукачеві кийками побили відвідувачів кафе: бійня потрапила на відео

У місті Мукачево Закарпатської області група молодиків забігла в кафе і побила відвідувачів кийками.
Подію в кафе "Верона" зафіксувала камера відеоспостереження. Про це повідомляє місцевий сайт Mukachevo.net (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як видно на записі, п'ятеро молодих хлопців у чорному одязі зайшли в заклад і напали на інших хлопців, які сиділи за різними столиками.
У Мукачеві кийками побили відвідувачів кафе
Скріншот з відео
У Мукачівському відділенні поліції відзначили, що ніяких заяв з приводу цього випадку до них не надходило. У лікарнях міста з травмами також ніхто не звертався.
Правоохоронці почали проводити перевірку.
Раніше OBOZREVATEL писав, що у військовій частині під Одесою по-звірячому побили жінку. На подію відреагував міністр оборони України Андрій Загороднюк.
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