У Москві знайшлися церковні скарби, які зникли з київських храмів. Фото

У Державному історичному музеї РФ знайшлися 57 дорогоцінних предметів з Софійського та Успенського соборів Києва.

Всі речі з золота, срібла та дорогоцінних каменів раніше вважалися зниклими, повідомив в Facebook український археолог Тимур Бобровський.

"Тільки що я знайшов скарб із 57 дорогоцінних предметів. Дуже цінний і майже несподіваний. Безцінний для української історії, з видатним провенансом. Це переважно церковні речі з ризниць Софійського та Успенського соборів Києва. Більшість з них раніше вважалися безповоротно втраченими. Але виявилося, що вони збереглися. на жаль, не у нас, – в фондах Державного історичного музею РФ в Москві. Але збереглися. Чи не знищені. І це дуже радує. Сподіваюся, що "моя" знахідка стане в нагоді всім, хто не байдужий до українського спадщини. І, схоже, "там" ще чимало скарбів", – йдеться в повідомленні.

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Він зазначив, що знайшов пропажу після того, як на сайті російського музею виклали оцифровані експонати музею – всього заявлено понад 900 тисяч одиниць.

"З 119 предметів, зазначених у каталозі за даними 1930-х рр., мені серед матеріалів даного сайту вдалося ідентифікувати 57 "київських" речей, з яких як мінімум чотири десятки вважалися втраченими назавжди. І це я переглянув тільки частина оцифрованої колекції", – акцентував вчений.

Також Бобровський опублікував деякий перелік предметів. На кожній ілюстрації: зліва – архівні фото предметів 1930-х рр., коли вони ще були в Києві, праворуч – сучасний їх вид в московському музеї.

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

Церковні коштовності (Фото: Facebook Тимур Бобровський)

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