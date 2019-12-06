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7 грудня • оновлено в 01:59
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"Достатньо перефарбувати в жовто-блакитний": в Москві залишили гучне послання про Україну

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Невідомі залишили напис "Слава Україні!" на одному з дитячих майданчиків у столиці Росії Москві.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він також показав відповідне фото. "Новий рівень підготовки до "нормандської зустрічі", – пожартував він про те, що в московському парку "почали діяти українські партизани".

"Можливо, в цих місцях будуть встановлені радіомаяки для того, щоб пілоти НАТО не промахнулися", – продовжив він.

Ілюстрація. Прапори України і Росії

Ілюстрація. Прапори України і Росії

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"Розп**дівся, ти глянь на нього": Цимбалюк та Шарій зчепилися в мережі
"Достатньо перефарбувати в жовто-блакитний": в Москві залишили гучне послання про Україну

Telegram-канал Романа Цимбалюка

Цимбалюк додав, що "ненависники його журналістського таланту" можуть заявити, що фразу нібито написав він. "Але мені цього не треба", – зазначив журналіст.

"Важливо інше, що я не один у цьому великому місті, і, може, це напис в один прекрасний день буде красуватися на кремлівській стіні. Хоча це вже перебір. Ми ж не варвари – досить перефарбувати її в жовто-блакитний колір. Слава Україні!" – підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено розклад президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті".

Глава Росії Володимир Путін підтвердив, що планує провести 9 грудня в Парижі окрему зустріч із Зеленським.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія Москва
Теги
фотосессія Слава Україні!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"в Москве оставили громкое послание об Украине..." Громкое послание мелкими буковками на детской площадке. Ну шо, на безпереможье и это перемога
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"слава украине" и "физика гoвно"... эти надписи так мило и гармонично смотрятся рядом. Сам ушастый, поди, и накорябал для репортажу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора идти на москву
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кожедуб ruslan, шизик, ты это годами талдычишь. Бери котомку, привязывай её к палке и иди. На Москву. Улицы будешь там мести или бетон мешать. Короче, пользу приносить.
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