"Достатньо перефарбувати в жовто-блакитний": в Москві залишили гучне послання про Україну

Невідомі залишили напис "Слава Україні!" на одному з дитячих майданчиків у столиці Росії Москві.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Роман Цимбалюк. Він також показав відповідне фото. "Новий рівень підготовки до "нормандської зустрічі", – пожартував він про те, що в московському парку "почали діяти українські партизани".

"Можливо, в цих місцях будуть встановлені радіомаяки для того, щоб пілоти НАТО не промахнулися", – продовжив він.

Ілюстрація. Прапори України і Росії 112 Україна

Telegram-канал Романа Цимбалюка

Цимбалюк додав, що "ненависники його журналістського таланту" можуть заявити, що фразу нібито написав він. "Але мені цього не треба", – зазначив журналіст.

"Важливо інше, що я не один у цьому великому місті, і, може, це напис в один прекрасний день буде красуватися на кремлівській стіні. Хоча це вже перебір. Ми ж не варвари – досить перефарбувати її в жовто-блакитний колір. Слава Україні!" – підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено розклад президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті".

Глава Росії Володимир Путін підтвердив, що планує провести 9 грудня в Парижі окрему зустріч із Зеленським.

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