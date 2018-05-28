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У Москві "заарештували" Геращенка: з'явився перший коментар нардепа

13.1тЧитати новину російською

Нардеп від "Народного фронту" і член колегії МВС Антон Геращенко назвав свій заочний арешт судом Москви як "дуже високу оцінку боротьби за захист інтересів України проти російської агресії".

Про це Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook, заявивши, що "путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати або залякати".

"Басманний суд міста Москви ухвалив заочно заарештувати мене за те, що я закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення в Сирії. Заклик фіксувати військові злочини російських військових, Слідчий комітет і суд трактує як заклики до тероризму з мого боку. Звичайно, все це абсолютна маячня", - написав Геращенко.

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Він зазначив, що тероризм - це те, що роблять російські військові і найманці в Україні та Сирії.

"Рішення Басманного суду про мій заочний арешт, як і спробу замаху на мене в минулому році, розцінюю, як високу оцінку моєї боротьби за захист інтересів народу України проти російської агресії. Використовую весь відведений мені Господом час і всі свої здібності для того, щоб зміцнювати незалежність і обороноздатність моєї Батьківщини", - додав нардеп.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії кримінальну справу стосовно Антона Геращенко порушили ще в 2015 році через його запис в соцмережі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Об'єкти
народний фронтМіністерство внутрішніх справ України
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