У Москві відкриють "МЗС Придністров'я" з керівництвом із "ДНР": стало відоме ім'я

У Москві відкриють представництво невизнаного Придністров'я, яке очолить колишній "віце-прем'єр" і "глава МЗС" терористичної "ДНР" Олександр Караман, включений у санкційні списки ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на повідомлення "придністровського МЗС".

Як розповів "глава придністровського МЗС" Віталій Ігнатьєв, представництво також дозволить "активізувати стратегічне партнерство з Росією".

Віктор Караман УП

"Це важливий крок у напрямку інтеграції, взаємодії Придністров'я із Російською Федерацією", — заявив він.

Про роботу нового представництва повідомив і лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський.

"Кожен громадянин ПМР зможе подати в це представництво заяву, і йому буде надана допомога, залежно від ситуації", — розповів він, додавши, що проводитиме там зустрічі і консультації із співвітчизниками.

У цьому місяці в Москві відкриється Представництво Придністров'я. Його головна мета – захист інтересів наших громадян, які перебувають в Росії. https://t.co/H8XpEZsROX - МЗС ПМР (@MIDPMR) 10 січня 2019 р

Довідка: Віктор Караман із 1991 по 2001 роки обіймав посаду "віце-президента Придністров'я".

У 2014 році Караман покинув невизнане Придністров'я, а влітку того ж року з'явився у так званій Донецькій Народній Республіці, де зайняв пост "віце-прем'єра із соціальних питань", а пізніше — "глави МЗС". Із листопада 2014-го по грудень 2015 року Караман керував "апаратом Ради міністрів ДНР", потім поїхав у Росію.

Олександр Караман включений у санкційні списки Євросоюзу і США у зв'язку з подіями на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2018 року Придністров'я відмовилося від виведення військ РФ.

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