Головна Новини
14 січня • оновлено в 02:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Москві вдруге заарештували олігарха Фукса

716
Читати матеріал російською

Таганський суд Москви вдруге заочно заарештував російсько-українського олігарха Павла Фукса у справі про шахрайство його компанії MosCityGroup.

Про це повідомив "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Мурада Мусаєва в понеділок, 13 січня. "Павла знову заарештували заочно", – сказав він.

Нагадаємо, 11 листопада Московський міський суд скасував постанову Таганського райсуду про заочний арешт Фукса, якого звинувачували в шахрайстві мінімум на 7 млрд рублів при будівництві елітного житлового комплексу Sky House в Москві.

Новини
Цинічна афера: в скандальну "справу Фукса" увійшов ще один "гравець"

Справу по Фуксу було відкрито в кінці грудня 2018 року. Минулої осені його також оголосили в міжнародний розшук.

У Москві вдруге заарештували Фукса

У Москві вдруге заарештували Фукса

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Кирило Лютий
Особа
Павло Фукс
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
на украине на него дела, так отдайте его москве.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chpakovski Aleks
Chpakovski Aleks
Шо! Опять! Як же ж вони його зає.....!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги