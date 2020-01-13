У Москві вдруге заарештували олігарха Фукса

Таганський суд Москви вдруге заочно заарештував російсько-українського олігарха Павла Фукса у справі про шахрайство його компанії MosCityGroup.

Про це повідомив "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Мурада Мусаєва в понеділок, 13 січня. "Павла знову заарештували заочно", – сказав він.

Нагадаємо, 11 листопада Московський міський суд скасував постанову Таганського райсуду про заочний арешт Фукса, якого звинувачували в шахрайстві мінімум на 7 млрд рублів при будівництві елітного житлового комплексу Sky House в Москві.

Справу по Фуксу було відкрито в кінці грудня 2018 року. Минулої осені його також оголосили в міжнародний розшук.

У Москві вдруге заарештували Фукса

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся