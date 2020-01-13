У Москві вдруге заарештували олігарха Фукса

Таганський суд Москви вдруге заочно заарештував російсько-українського олігарха Павла Фукса у справі про шахрайство його компанії MosCityGroup.
Про це повідомив "Інтерфакс" з посиланням на адвоката Мурада Мусаєва в понеділок, 13 січня. "Павла знову заарештували заочно", – сказав він.
Нагадаємо, 11 листопада Московський міський суд скасував постанову Таганського райсуду про заочний арешт Фукса, якого звинувачували в шахрайстві мінімум на 7 млрд рублів при будівництві елітного житлового комплексу Sky House в Москві.
Справу по Фуксу було відкрито в кінці грудня 2018 року. Минулої осені його також оголосили в міжнародний розшук.
У Москві вдруге заарештували Фукса
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
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