УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

У Москві суд заарештував українського нардепа

30.8тЧитати новину російською

Басманний суд Москви заочно заарештував народного депутата від "Народного фронту", члена колегії МВС України та колишнього радника глави міністерства Антона Геращенко.

Про це РБК повідомила прес-секретар Басманного суду Юнона Царьова.

При цьому вона уточнила, що рішення було винесено 22 травня.

Новини
Спас Геращенко: Мосійчук розповів, де спочатку його збиралися підірвати

За словами Царьової, проти Геращенко порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму з використанням ЗМІ та мережі Інтернет), максимальне покарання за якою становить сім років позбавлення волі.

"Даний запобіжний захід обрано терміном на два місяці з моменту екстрадиції або затримання на території Росії", - повідомила Царьова.

Пізніше на свій арешт відреагував і сам Геращенко, заявивши, що це "висока оцінка боротьби за захист інтересів України проти російської агресії".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського депутата в жовтні 2015 року . Правоохоронці тоді заявляли, що Геращенко опублікував пост на своїй сторінці в одній із соціальних мереж, де публічно закликав користувачів надавати відому їм інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії.

На думку Слідчого комітету, "фактично Геращенко підтримав і поширив ідею свого співрозмовника в соціальній мережі про те, що таким чином" терористи і їхні побратими в Росії зможуть помститися російським військовослужбовцям за канонами шаріату".

Нагадаємо, в квітні 2018 року СК Росії також почав розслідування і стосовно голови МВС Арсена Авакова - він став фігурантом справи про перешкоджання голосуванню на виборах президента Росії.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Антон Геращенко
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
42
55
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ляшко Павел
Ляшко Павел
Судя о статье, и о том что написал: Россия террористическое государство.
Ответить
0
0

Наші блоги