"У Москві переживають": Росія приготувала "сюрприз" для жителів "ЛНР"

Росія збирається ввести режим жорстких обмежень на перетин кордону РФ для приватних транспортних засобів і рейсових автобусів, які здійснюють регулярні рейси з "ЛНР" на територію країни на час проведення чемпіонату світу з футболу.

Така інформація поширюється в керівництві "служби прикордонної охорони МДБ ЛНР", повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Відзначається, що дані заходи РФ введе з 12 червня по 17 липня. У свою чергу, на рівні середньої та молодшої командної ланки російські прикордонники дану ситуацію своїм "колегам" в "ЛНР" не коментують.

"У Москві дуже переживають, щоб, не дай Бог, "дировські і лугандонські ніщєброди" не повилазили на світло перед іноземними гостями і не зганьбили "велику" Росію або, ще гірше, чи не спровокували якийсь міжнародний конфлікт з відповідними наслідками. Так що функція у "Новоросії" була і залишається незмінною - бути гарматним м'ясом Кремля. Не більше", - написав Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держприкордонслужбі заявили, що РФ закриє кордон також і для жителів "ДНР".