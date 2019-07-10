У Москві біля Кремля пройшов мітинг жителів Криму: затримано 7 осіб

У Москві (Росія) на Червоній площі 10 липня зібрався мітинг на підтримку заарештованих кримських татар на окупованому півострові.

Московська поліція затримала сімох учасників акції, повідомила Олександра Криленкова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Затримано сім осіб. Гафаров Сіяр Рустемович, Люманов Ескендер Ізетович, Решат Емірусеїнов (батько політв'язня), Сейтумеров Енвер (активіст національного руху і вчитель історії) Абдураманов Февзі, Німетулаев Сінавер, Джемілєв Сейран", – уточнила вона.

На опублікованих нею фото видно, що колона учасників акції вишикувалася вздовж Кремля з плакатами "Наші діти – не терористи!" і "Боротьба з тероризмом в Криму – це боротьба з інакомисленням". Також на них були заклики припинити репресії на окупованому півострові.

Мітинг в Москві Facebook Sasha Krylenkova

Мітингувальники прийшли висловити протест проти затримання 63 кримських татар, яких звинувачують в нібито участі у терористичній організації. 11 липня Верховний суд Росії розгляне апеляцію чотирьох засуджених.

Мітинг кримських татар Facebook Sasha Krylenkova

Як писав OBOZREVATEL, 9 липня в Криму на пляжі селища Миколаївка (Сімферопольський район) виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті: до його ніг була прив'язана гиря. Загиблого виявився 61-річний кримський татарин Рашид Яг'яев, який пропав у Криму в квітні 2019 року.

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