МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

У місто зайшов спецназ: ЗСУ відправили терористам на Донбасі потужний сигнал

3.8тЧитати новину російською

Український спецназ провів навчальні заняття в рамках підготовки до участі в практичній частині багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018.

Свіжі знімки були опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Відпрацювання дій в умовах ведення ближнього бою в місті (CQB). Бійці ССО ЗС України продовжують підготовку до практичної фази багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018", - йдеться в повідомленні.

Новини
11 трун: терористи "ДНР" знову осоромилися з канадським спецназом

Навчання Flaming Sword 2018, організовані НАТО, відбудуться на території Литви та Латвії. У програмі заплановано проведення багатонаціональних навчань підрозділів ССО НАТО і країн-партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали, як українські військові знищили позицію терористів на Донбасі за 15 хвилин.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
andrei andrei
andrei andrei
Я когда читаю про мощный сигнал, сразу о Пете думаю. Все-таки, бледный лексикон у борзописцев обоза. Где они их набирают? Инвалиды АТО?
Ответить
0
0
Daks Viktor
Daks Viktor
Все йде своїм шляхом...
Ответить
0
0

Наші блоги