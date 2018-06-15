У місто зайшов спецназ: ЗСУ відправили терористам на Донбасі потужний сигнал

Український спецназ провів навчальні заняття в рамках підготовки до участі в практичній частині багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018.

Свіжі знімки були опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Відпрацювання дій в умовах ведення ближнього бою в місті (CQB). Бійці ССО ЗС України продовжують підготовку до практичної фази багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018", - йдеться в повідомленні.

Навчання Flaming Sword 2018, організовані НАТО, відбудуться на території Литви та Латвії. У програмі заплановано проведення багатонаціональних навчань підрозділів ССО НАТО і країн-партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали, як українські військові знищили позицію терористів на Донбасі за 15 хвилин.