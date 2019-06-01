У Мінську поновлюються переговори по Донбасу: Зеленський готує нову команду

Переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську по ситуації на Донбасі повинні поновитися 5 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Радіо НВ". "Мінський майданчик відновить свою роботу, наскільки я розумію 5 червня це повинно статися", – підкреслив він.

За його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговорників від України.

Переговори в Мінську belprauda.org

"Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Адміністрації президента України допускають телефонні переговори глави держави Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

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