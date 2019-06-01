ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Мінську поновлюються переговори по Донбасу: Зеленський готує нову команду

1.3тЧитати матеріал російською

Переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську по ситуації на Донбасі повинні поновитися 5 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Радіо НВ". "Мінський майданчик відновить свою роботу, наскільки я розумію 5 червня це повинно статися", – підкреслив він.

За його словами, наступного тижня президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговорників від України.

Новини
Ненавидять війну: терористка "ДНР" поскаржилася на агресію жителів Донбасу

Переговори в Мінську

Переговори в Мінську

belprauda.org

"Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Адміністрації президента України допускають телефонні переговори глави держави Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир ЗеленськийПавло Клімкін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще я думаю России надо прекратить этот онанизм...и забыть этот формат...Толку ноль
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А дура падающая на колени...там будет??????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Montana Tony
Montana Tony
Толку от этих переговоров если укро нацистские выблядки все равно не выполняют Минские соглашения
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки