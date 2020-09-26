У Міноборони назвали попередню причину катастрофи Ан-26

Військовий літак Ан-26 ЗСУ, який зазнав катастрофи в Харківській області, найімовірніше, зачепився крилом за землю.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони, про це заявив міністр Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці трагедії.

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот-інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч із ним для отримання навичок пілотування та керування літаком", – сказав він.

За словами Тарана, попередній аналіз дає підстави вважати, що, найімовірніше, літак зачепився крилом за землю.

"Бортовий самописець зараз перебуває в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки", – додав глава Міноборони.

За попередньою оцінкою фахівців із льотної безпеки, трапилася відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Двигун літака мав у запасі понад п'ять тисяч льотних годин до чергового ремонту.

Літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки, але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів і п’ять посадок, і мав ще працювати до 23:00. Тобто все йшло за планом.

"Безумовно, трапилася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців", – підсумував Таран.

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