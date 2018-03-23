У Миколаївському СІЗО помер фігурант справи "Мультика": всі подробиці

У п'ятницю, 23 березня, в камері Миколаївського СІЗО знайшли мертвим фігуранта справи кримінального авторитета Михайла Титова, відомого як "Мультик", Дмитра Леонова.

Співкамерники не змогли розбудити його вранці і покликали співробітників ізолятора. Прибулий на місце лікар викликав медиків, які констатували смерть. За їхньою версією, причиною міг стати відрив тромбу, до того ж ознак насильницької смерті не було. Про це повідомляє "Преступности.НЕТ".

За словами адвоката Михайла Титова Сергія Войченка, сторона захисту не один раз повідомляла про стан здоров'я Леонова, однак працівники прокуратури ігнорували ці дані.

Дмитро Леонов

"Відповідальність за цю смерть повністю несуть працівники Донецького відділу прокуратури Миколаївської області та судді Жовтневого суду міста Маріуполя, Апеляційний суд Донецької області. Судова система, яка вбиває людину, яка незаконно утримувалася за гратами. Захист неодноразово подавав клопотання про зміну, подавав на всіх продовженнях про стан його здоров'я, причому прокурори вставали і посміхаючись розповідали, що вилікують в тюрмі", - повідомив адвокат.

За його словами, стан у підзахисного раніше погіршився.

"У мене на руках є висновок про погіршення стану здоров'я Титова Михайла Миколайовича. І ми підозрювали, ще коли 17 числа, в суботу, наших клієнтів сюди привезли, я заявив про те, що нам надходила інформація про можливі провокації щодо наших клієнтів. Ми про це відкрито заявили. Жоден з керівників правоохоронних органів палець о палець не вдарив. І ось наслідки сьогодні - перший труп. Здоров'я Титова також погіршується. Вони хочуть його зробити таким, і кінці в воду", - сказав Войченко.

Крім того, він озвучив результати експертизи, яка показала, що Леонов помер ще 22 березня. Причина смерті та діагноз будуть відомі пізніше, так як ще проводитимуться додаткові аналізи. Адвокат упевнений, що при домашньому арешті фігурант справи не помер би.

Войченко також розповів, що прокуратура тиснула на Леонова. За його словами, сторона захисту неодноразово подавала докази суду, що Леонов на момент інкримінованого злочину з сім'єю був на Західній Україні. Адвокати просили відпустити його під домашній арешт і акцентували увагу на стан здоров'я.

19 березня сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу. На думку Войченка, прокуратура навмисно відправила Леонова до Миколаєва, щоб нібито зірвати засідання, яке мало відбутися 30 березня. Адвокати наполягатимуть, щоб виробництво не закривалося через смерть підозрюваного.

"З суботи жодної слідчої дії не було проведено. Нікому Леонов не був потрібен. Завдання було одне, щоб Леонов не вийшов з СІЗО, тому що він не погодився на їх умови, - заявив Войченко.

Тим часом, в прес-службі обласної прокуратури заявили, що в зв'язку зі смертю Леонова розпочато кримінальне провадження.

"У зв'язку зі смертю Леонова Центральним відділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України, а також з метою перевірки законності виконання службових обов'язків співробітниками зазначеної установи розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 ("Службова недбалість") Кримінального кодексу України, розслідування якої доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполіціі в області. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів з числа досвідчених і кваліфікованих працівників", - заявили у відомстві.

Як повідомляв "Обозреватель", 29 серпня в Миколаєві пройшли масові обшуки у депутатів міської ради та місцевих підприємців. Були затримані п'ятеро учасників організованого злочинного угруповання. Зловмисники контролювали місцеві політсили і безпосередньо впливали на прийняття рішень посадовими особами.

Серед затриманих був Титов. 1 вересня суд Маріуполя постановив заарештувати на 2 місяці без права внесення застави Титова і бізнесмена Олексія Пелипаса.