У Миколаївській області застрелили чиновника: всі подробиці

У Миколаївській області вбили голову селищної ради в Березнегуватському районі.
У прес-службі поліції регіону повідомили, що труп з вогнепальною раною виявили в авто чиновника.
"20 березня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в районі смт Березнегувате Миколаївської області на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому перебуває тіло водія з вогнепальним пораненням в область грудної клітки", — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що померлим виявився голова селищної ради в Березнегуватському районі. Також у машині знайшли помпову рушницю, що належала загиблому.
Згідно із сайтом Березнегуватської селищної ради, її головою є Клеветенко Володимир Васильович.
Зараз на місці трагедії працює слідчо-оперативна група відділу поліції та експерти, встановлюються всі обставини події, вирішується питання про надання кваліфікації.
Клеветенко Володимир
Скріншот
Клеветенко Володимир
Скріншот
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