У Миколаївській області розбився автобус із пасажирами. Фото

У Миколаївській області трапилася велика ДТП, в якій перекинувся мікроавтобус Toyota Hiace із пасажирами.

Аварія трапилася у Березанському районі на 124 км автодороги "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ", повідомляє прес-служба поліції регіону.

Встановлено, що 66-річний водій мікроавтобуса не впорався із керуванням та допустив перекидання машини.

"В результаті ДТП водій загинув на місці, а четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження та доправлені до медичного закладу", — повідомили у поліції.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть або тяжке тілесне ушкодження).

Всі причини і обставини аварії встановить слідство.

ДТП у Миколаївській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Юрківка у Київській області трапилася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса. В аварії постраждали семеро людей.

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