У Миколаївській області розбився автобус із пасажирами. Фото

У Миколаївській області трапилася велика ДТП, в якій перекинувся мікроавтобус Toyota Hiace із пасажирами.
Аварія трапилася у Березанському районі на 124 км автодороги "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ", повідомляє прес-служба поліції регіону.
Встановлено, що 66-річний водій мікроавтобуса не впорався із керуванням та допустив перекидання машини.
"В результаті ДТП водій загинув на місці, а четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження та доправлені до медичного закладу", — повідомили у поліції.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть або тяжке тілесне ушкодження).
Всі причини і обставини аварії встановить слідство.
ДТП у Миколаївській області
Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Юрківка у Київській області трапилася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса. В аварії постраждали семеро людей.
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