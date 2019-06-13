ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Миколаївській області розбився автобус із пасажирами. Фото

1.8тЧитати матеріал російською

У Миколаївській області трапилася велика ДТП, в якій перекинувся мікроавтобус Toyota Hiace із пасажирами.

Аварія трапилася у Березанському районі на 124 км автодороги "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ", повідомляє прес-служба поліції регіону.

Встановлено, що 66-річний водій мікроавтобуса не впорався із керуванням та допустив перекидання машини.

Новини
"Пробив головою лобове скло!" У Києві трапилася жахлива ДТП. Фото

"В результаті ДТП водій загинув на місці, а четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження та доправлені до медичного закладу", — повідомили у поліції.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть або тяжке тілесне ушкодження).

Всі причини і обставини аварії встановить слідство.

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Юрківка у Київській області трапилася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса. В аварії постраждали семеро людей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "ДТП" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП
Місце
УкраїнаМиколаїв
Теги
водій автобусаполіціяДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel