У Миколаївській області чоловік розбещував малолітню онуку

В Очаківському районі поліцейські затримали чоловіка, який розбещував свою внучку. ГУ Нацполціі в Миколаївській області

У Миколаївській області співробітники поліції затримали 66-річного чоловіка за вчинення розпусних дій щодо дев'ятирічної внучки.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполціі в Миколаївській області.

Поліцейські повідомили, що 1 вересня до них звернулася жителька Очаківського району з повідомленням про те, що стала свідком вчинення дій сексуального характеру її чоловіком щодо дев'ятирічної внучки.

За словами дівчинки, подібне відбувалося неодноразово.

Дитина – сирота, і знаходиться на вихованні бабусі і діда.

Слідчі затримали нетверезого пенсіонера в порядку статті 208 КПК. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжного заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України ("Розбещення") і проводиться розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині правоохоронці Красноградського відділу поліції викрили чоловіка, який розбестив двох неповнолітніх хлопців.

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